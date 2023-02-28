В ДТЭК дали обнадеживающий прогноз.

Во вторник, 28 февраля, в Киеве и Киевской, Одесской и Днепропетровской областях электрическую энергию не будут выключать.

На этот день "Укрэнерго" не предоставляло ограничений потребления электроэнергии, сообщают в официальном Telegram-канале ДТЭК. В то же время рост электропотребления может изменить это.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Отключение света в Украине

Как известно, из-за постоянных массированных ракетных атак значительно пострадала энергосистема Украины.

По последним данным, из-за массированных обстрелов и оккупации Запорожской атомной электространции россиянами страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

В начале массированных атак именно по объектам критической инфаструктуры эксперты говорили о вероятности блэкаутов, во время которых украинцы могли бы оставаться без света до недели. Однако украинская энергосистема выдержала эту зиму.

Недавно в "Укрэнерго" сообщили, что восстановление энергосистемы сейчас быстрее, чем темпы ее разрушений.

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