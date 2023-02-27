Отмечается, что выйти на довоенный уровень бесперебойности электроснабжения в текущих условиях очень трудно.

В Одесской области ликвидировали аварию, из-за которой была обесточена Одесса и часть Одесского района. Как сообщают в ДТЭК, после полного заживление критической инфраструктуры электричество начали возвращать в здания других пользователей.

"НЭК Укрэнерго ликвидировал аварию. По состоянию на 17:00 полностью заживлена вся критическая инфраструктура, а в 17:37 наши специалисты начали восстанавливать свет в домах клиентов.

Энергетики делают все возможное, чтобы полностью восстановить свет в Одессе и Одесском районе в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что многочисленные атаки РФ нанесли огромный ущерб энергетической сфере Одесского региона. Энергетики проводили ремонты, чтобы оперативно восстановить свет в домах людей, иногда жертвуя надежностью электроснабжения.

"Поэтому случаи аварий - возможны. Выйти на довоенный уровень бесперебойности электроснабжения в текущих условиях очень трудно", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, в Одесской области из-за аварийного отключение высоковольтной линии исчез свет, вода, была приостановлена работа электротранспорта. В частности, без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

Ситуация со светом в Одессе: актуальное

Во время российского обстрела 10 февраля были зафиксированы значительные повреждения в украинской энергосфере. В частности оккупанты попадали и по Одесской области.

В облэнерго заявили, что "зеленая" энергетика помогла уменьшить количество отключения электричества в Одессе.

25 февраля в "Укрэнерго" заявили о том, что стабилизирование ситуации позволяет не отключать электроэнергию в Одесской области.

Вас также могут заинтересовать новости: