Председатель правления отметил, что темпы восстановления энергосистемы быстрее, чем темпы разрушений.

В понедельник, 13 февраля, в большинстве областей Украины не планируют вводить ограничения электроснабжения.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона. По его словам, выходные большинство потребителей провели без отключений электроэнергии. Локальные ограничения коснулись лишь областей, где из-за повреждения сетей физически нельзя было доставить 100% необходимой электроэнергии.

"На 13 февраля мы также не прогнозируем дефицита мощностей в энергосистеме. И прогнозируем, что отлючений в большинстве областей не будет", - сказал Кудрицкий.

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По его словам, сейчас состояние энергосистемы лучше, чем было в последнее время. "И даже могу сказать, что судя по темпам восстановления, оно сейчас быстрее, чем темпы разрушений. Несмотря на это, все может измениться, поэтому не будем заранее расслабляться. Но, если все будет идти как сейчас, то ситуация будет меняться к лучшему", - добавил он.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины

Напомним, что 10 февраля российские заграбники снова атаковали Украину беспилотниками и крылатыми ракетами. В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет.

В Министерстве энергетики сообщили, что оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, из-за этого во многих регионах применили аварийные отключения.

В "Укрэнерго" отметили, что в случае увеличения потребления аварийные отключения могут снова применить в Одесской, Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве.

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