Сейчас восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области.

В Киеве и Киевской области отменены стабилизационные отключения электроэнергии для потребителей. Об этом заявили в группе ДТЭК.

"Было восстановлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", – говорится в сообщении.

В то же время в ДТЭК отмечают, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому призывают следить за обновлениями.

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Ситуация с электроэнергией в Украине

9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

11 марта в Киеве и области были отменены стабилизационные отключения электроэнергии, но 13 марта ДТЭК применил графики стабилизационных отключений в области, а 14 марта утром – в отдельных районах Киева. Причиной применения стабилизационных графиков стало повреждение оборудования энергообъектов, из-за чего они не могли передавать энергию для всех жителей этих районов.

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