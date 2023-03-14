Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей столицы и области.

В Киеве и области частично применены стабилизационные отключение электроэнергии.

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", - об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что причиной стабилизационных графиков стало повреждение оборудования энергообъектов, из-за чего они не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

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Удары по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированного ракетного удара по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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