В Киеве и области частично применены стабилизационные отключение электроэнергии.
"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационных графиков. Также стабилизационные графики были применены в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов Киевской области", - об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Отмечается, что причиной стабилизационных графиков стало повреждение оборудования энергообъектов, из-за чего они не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.
Удары по энергосистеме
Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированного ракетного удара по Украине. Атака продолжалась более шести часов.
Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.