При росте потребления электроэнергии в течение дня возможны аварийные отключения и в Харьковской области.

В Харькове применяются аварийные отключения электрической энергии из-за перегрузки оборудования, которое осталось в работе.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго" в Telegram. В компании отмечают, что продолжается восстановление энергосистемы после 15-й массированной ракетной атаки и 18-й атаки дронами.

"В Житомирской и Харьковской областях энергетики в течение субботы вернули энергоснабжение бытовых потребителей. Продолжается работа над устранением последствий ракетных обстрелов 9 марта. В Харькове утром применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования, оставшегося в работе", - говорится в сообщении.

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При этом, по сравнению с прошлыми выходными снизилось потребление электроэнергии, но из-за сетевых ограничений при росте потребления в течение дня возможны аварийные отключения на Харьковщине.

"В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, лимиты не приходились. Имеющихся в системе объемов произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Действующие ограничения в регионах-сетевые и вызваны исключительно повреждением энергетической инфраструктуры из-за массированных вражеских ракетных обстрелов 9 марта", - сказано в сообщении.

Последняя атака оккупантов по энергосистеме

Как сообщал УНИАН, 9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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