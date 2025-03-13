Американские компании планируют выкупить акции некоторых предприятий.

США, Германия и Россия ведут переговоры о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Вашингтон также настаивает на возобновлении закупок российского газа Берлином.

В расследовании изданий Correctiv и "Важные истории" отмечается, что компании из США собираются купить долю (54,17%) немецкой дочерней компании "Роснефти" в нефтеперерабатывающем заводе PCK в Шведте. Также США заинтересованы в покупке доли "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) в Карлсруэ и Bayernoil (28,57%) в Вогбурге.

При этом отмечается, что переговорами руководит Вашингтон, а Германию представляет лишь офис канцлера и Минфин, потому что МИД исключили из-за позиции главы ведомства Анналены Бербок, которая выступила против.

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Важным условием сделки может стать согласие Владимира Путина на предложение США ввести временное прекращение огня в войне против Украины.

В расследовании указано, что США также хотят, чтобы Берлин возобновил закупки российского газа.

Северный поток-2 - последние новости

В США разрабатывают проект перезапуска российского газопровода "Северный поток - 2" в Европу при поддержке американских инвесторов.

3 марта представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

Она добавила, что если газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, он должен функционировать в соответствии с нормами международного и европейского права.

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