Немецкое правительство ищет рычаги влияния, чтобы заблокировать возвращение трубопровода.

Представители России и США уже несколько недель ведут секретные переговоры о покупке американскими инвесторами газопровода "Северный поток-2". Германия рассматривает возможности для предотвращения возвращения российской трубы.

"Продажа российского газа под маркой США символически укрепит духовную связь между Трампом и его сторонниками и кремлевской системой. "Северный поток" никогда не станет частью мира и не будет способствовать мирным переговорам, скорее наоборот", - цитирует Bild эксперта ХДС по международным делам Родериха Кизеветтера.

После вторжения России в Украину три из четырех труб "Северного потока" были повреждены в результате диверсии. По мнению экспертов, их ремонт обойдется более чем в полмиллиарда евро.

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Представитель министерства экономики Германии Роберт Хабек высказался предельно ясно: "Независимость от российского газа имеет стратегическое значение для правительства Германии с точки зрения политики безопасности, и оно придерживается этого! Кроме того, газопровод "Северный поток - 2" не сертифицирован и, следовательно, не имеет юридического разрешения".

Северный поток-2 - последние новости

3 марта на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

Она добавила, что если газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, он должен функционировать в соответствии с нормами международного и европейского права.

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