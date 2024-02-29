Нефтепереработчики начинают покупать больше в других странах.

Ужесточение санкций США ухудшает торговлю нефтью Индии с Россией, заставляя переработчиков рассматривать других поставщиков, пишет Bloomberg со ссылкой на руководителей нефтеперерабатывающих заводов, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что Россия все еще является доминирующим поставщиком в Индию, но наблюдаются признаки того, что нефтепереработчики покупают больше в других странах. По данным Kpler, общий импорт из Саудовской Аравии в этом месяце на 22% выше, чем в январе. В то же время крупнейший частный нефтепереработчик – Reliance Industries Ltd. – купил максимум саудовской нефти с мая 2020 года.

Индийские нефтепереработчики стремятся брать больше российской нефти, но чтобы снова увеличить закупку, нужно разрешение США, сказали агентству руководители, попросив не называть их личности, поскольку информация является конфиденциальной.

Видео дня

Указывается, что российская нефть сейчас лишь на 2-4 доллара США за баррель дешевле других поставок. Например, до войны скидка превышала 30 долларов. А двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции за баррели со стороны Китая.

Импорт российской нефти в Индию резко вырос после войны, поскольку нефтепереработчики воспользовались более дешевыми баррелями, которых другие покупатели избегали. В прошлом году на пике нефти производитель ОПЕК+ составлял почти половину закупок страны, но новые санкции США снизили поставки.

К тому же Москва требует выплаты в юанях из-за усиленного контроля некоторых банков по использованию дирхамов для расчетов.

Продажа российской нефти

По итогам января 2024 года поставки российской нефти в Индию упали до годового минимума. В середине февраля 2024 года стало известно, что Индия возобновила импорт российской нефти сорта "Сокол" после двухмесячного перерыва.

Также в феврале общий экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня почти за четыре месяца. Еженедельный объем поставок российской нефти за семь дней до 22 февраля вырос на 365 тысяч баррелей в день – до 3,5 млн. Это на 215 тысяч баррелей в день выше целевого показателя.

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