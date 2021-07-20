Получить дополнительную скидку 1% в следующем месяце можно, если оплатить счет до 15 числа.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что клиенты компании могут получить дополнительную скидку, если будут оплачивать счета до 15 числа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте поставщика газа.

Читайте также"Нафтогаз" будет по-новому поставлять газ населению: что изменится

Таким образом, получить дополнительную скидку 1% в следующем месяце можно, если оплатить счет до 15 числа в личном кабинете или через чат-бот компании.

В компании напомнили, что клиенты должны ежемесячно платить за газ по факту потребления до 25 числа следующего месяца.

По информации компании, цена тарифного плана "Фиксированный" в размере 7,96 грн за куб. м зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 включительно. На этот тарифный план автоматически были переведены все клиенты компании.

Срок действия тарифа может быть прекращен клиентом досрочно путем перехода на другой тарифный план у другой компании.

Клиенты, которые имеют льготы или субсидии, могут подключиться к тарифному плану "Фиксированный". Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисления льгот и субсидий.

При этом, согласно данным на сайте "Нафтогаза", потребители не смогут снова перейти на месячный тариф, так как его действие приостановлено. Как отметили в пресс-службе компании, тарифный план был приостановлен в связи с его непопулярностью и отсутствием заявок на подключение.

Ранее "Нафтогаз" показал стоимость газа на июль в рамках месячного тарифа, она составляла 13,13 грн за куб. м. Это на 1,19 грн, или 10% больше, чем было в июне.

Фиксированный тариф: что необходимо знать

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена применить новые подходы к поставкам газа для бытовых потребителей.

Новый подход будет заключаться, во-первых, в безопасности поставки газа украинским домохозяйствам этой зимой и в предстоящие отопительные периоды. Во-вторых, будет базироваться на прозрачной рыночной основе и приемлемом ценообразовании. В то же время он будет способствовать развитию рынка и конкуренции

С 1 мая все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина