Шмыгаль отметил, что цена на газ в Европе выросла до максимальной за последние 13 лет – свыше 450 долл. за тыс. куб. м.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что введение годовых тарифов на газ с мая убережет граждан от тарифных скачков в отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Ссылаясь на данные "Оператора ГТС", Шмыгаль отметил, что цена на газ в Европе выросла до максимальной за последние 13 лет – свыше 450 долл. за тыс. куб. м.

"Такой цены не было с 2008 года, а это означает, что украинские домохозяйства были бы вынуждены платить по 13-15 грн за куб. м газа. Но этого не происходит, как мы видим", - сказал он.

Премьер пояснил, что благодаря установлению фиксированной годовой цены на газ, которую получили все потребители с 1 мая, большая часть потребителей не ощутит тарифных скачков в отопительный сезон.

"Мы застраховали людей от скачков цен на газ, которые мы видим сейчас. То есть, например, потребители "Нафтогаза" сегодня платят 7,96 грн за куб. м", - добавил он.

Шмыгаль также отметил, что регуляция тарифов на тепло полностью передана местной власти и стабильные контракты позволят теплокоммунэнерго получать голубое топливо без колебания цены.

Прогнозы

Ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 года у Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1,4 млн тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируют накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Подготовка к отопительному сезону

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения грядущего отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс. грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 года советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.

Повышение тарифов

6 июля 2021 года коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" анонсировало повышение тарифов на тепло и горячую воду из-за роста цен на газ, при этом в платежке за июнь у киевлян будет отображена новая строка с авансовым платежом.

Тепловики заявили, что цена на газ, который составляет основную часть затрат в тарифе на тепло и горячую воду, катастрофически выросла, а тарифы коммунальных предприятий - нет.

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Автор: Анна Бредихина