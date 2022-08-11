Он призывает предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к АЭС.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш отмечает, что любой потенциальный вред Запорожской атомной электростанции или другим ядерным объектам в Украине может привести к катастрофическим последствиям.

Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН заявлении генсека относительно ситуации на Запорожской АЭС.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией, развивающейся на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее на юге Украины. Я призвал всех заинтересованных лиц проявить здравый смысл и разум, и не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность, защищенность или безопасность атомной станции – крупнейшей в своем роде в Европе", - подчеркнул Гуттериш.

В то же время, добавил он, вместо деэскалации в течение последних нескольких дней поступали сообщения о дальнейших глубоко тревожных инцидентах, которые, если они будут продолжаться, "могут привести к катастрофе".

"Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от станции и не наносить удары по его объектам или окрестностях. Я призываю стороны вывести военный персонал и оборудование с завода, и воздержаться от дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте", - подчеркнул генсек ООН.

Он добавил, что этот объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Необходима срочная договоренность на техническом уровне по безопасному периметру демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории.

Кроме того, Гуттериш отметил, что ООН продолжает полностью поддерживать важную работу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Он призвал стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к территории АЭС.

"Мы должны четко понимать, что какой-либо потенциальный ущерб Запорожской АЭС или другим ядерным объектам в Украине, или где-либо еще, может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул генсек ООН.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ утратило связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома", войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключён от энергосистемы.

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