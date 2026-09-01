'Военный смог' после российских атак: эколог дала советы, как защитить своё здоровье

Председатель Всеукраинской экологической лиги пояснила, что все взрывные устройства содержат оксиды азота, поскольку в современных взрывчатых веществах большого калибра в составе используются азотные соединения, которые окисляются во время взрыва.

После российских обстрелов в воздух попадает огромное количество химических веществ. Вступая в реакцию с кислородом и друг с другом, эти вещества становятся невероятно токсичными. Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко рассказала в эфире Украинского радио, как уберечь свое здоровье.

В статье указывается, что после обстрелов и пожаров в городе возникает смог. Тимочко отметила, что из-за боевых действий состояние воздуха ухудшается двумя способами:

"Первый – это прямое воздействие от взрыва различных видов боеприпасов, применения артиллерийского оружия, ракет, авиабомб. А второй – это косвенное воздействие: пожары в жилой застройке, на промышленных площадках, в экосистемах. Все это вызывает косвенное воздействие, но оно является более длительным и значительным".

Председатель Всеукраинской экологической лиги пояснила, что все взрывные устройства содержат оксиды азота, поскольку в составе современных взрывчатых веществ широкого применения используются азотные соединения, которые окисляются во время взрыва. Кроме того, в атмосферу попадают угарный газ, сера, водяной пар, свинец, сажа, углекислый газ.

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"Часть этих веществ негативно влияет на окружающую среду, а также на жизнь и здоровье людей. Наиболее вредным соединением в самой ракете и в ракетном топливе является гептил. Он очень серьезно воздействует на центральную нервную систему, органы дыхания, слизистые оболочки. Человек при высокой концентрации может потерять сознание. А если концентрация ниже и человек вдыхает эти вещества, то это также негативно сказывается на его здоровье", – предупредила она.

Тимочко посоветовала, какие первые действия следует предпринять, если в воздухе виден столб дыма:

1. Находясь на улице, следует взять ткань или повязку и дышать через нее. Лучше, чтобы она была смочена водой.

"Обычные медицинские маски вообще ничем не помогают. Лучше взять просто влажное полотенце, завязать его и дышать через плотную влажную ткань", – советует председатель Всеукраинской экологической лиги.

2. Влажная уборка дома и закрытые окна. Поскольку выбросы в атмосферу оседают, следует проводить влажную уборку в комнате. Также, чтобы не попадала токсичная пыль, окна не открывать.

"Люди, которые вынуждены выйти на улицу, должны носить более плотные влажные повязки на лице, закрывать его и дышать через ткань, потому что в течение длительного времени, нескольких часов, все это будет витать в воздухе, и людям будет трудно дышать", – отметила Тимочко.

Усиление российских атак на Украину

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что Россия использует реактивные "Шахеды" для давления на нашу противовоздушную оборону, а также для психологического изнурения людей. Он признал, что кремлевский диктатор Владимир Путин "сейчас нащупал слабое место нашей малой ПВО – это отражение атак реактивных "Шахедов". По мнению эксперта, россияне надеются, что у них что-то получится в воздухе, поскольку на земле у них ничего не получается.

Также мы писали, что экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий подчеркнул, что информация о голоде в Украине из-за ударов россиян – это страшилка для "совершенно неразумных". Он добавил, что на данном этапе войны наше психическое здоровье, наша психологическая устойчивость стали стратегическим ресурсом, как ракеты или горючее. Дикий уверен, что россияне рассчитывают на то, что этого ресурса у нас не хватит. Он уверен, что это абсолютно продуманная стратегия врага в этой войне.

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