Министры требуют, чтобы Россия вернула Украине контроль над всеми ядерными объектами в пределах ее признанных границ.

В среду, 10 августа, министры иностранных дел стран Большой семерки (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

"Российская Федерация должна немедленно вывести свои войска из-под международно признанных границ Украины и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении министров.

"В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль своему законному суверенному владельцу, Украине, над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной работы", - заявили министры.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

После обстрелов оккупантами Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ввести жесткие санкции против всей российской атомной отрасли.

Одновременно в Энергоатоме заявили, что Россия начала реализовывать план по подключению ЗАЭС к российской энергосистеме и отключению ее от украинской.

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