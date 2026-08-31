Подготовка к отопительному сезону: Зеленский указал, что должен сделать Кличко в Киеве

Военные администрации должны обеспечить проведение командно-штабных учений по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Органы местного самоуправления должны организовать системы автономного резервного энергоснабжения в многоквартирных домах, а мэр Киева Виталий Кличко – обратить внимание на личную ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона в столице. Об этом говорится в указе №838/2026 президента Украины Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

Данным указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа "О состоянии выполнения Комплексных планов устойчивости отдельных регионов и утверждении Комплексного плана устойчивости территориальной общины города Киева".

Им предусматривается, в частности, обеспечить безусловное и своевременное выполнение Комплексного плана устойчивости территориальной общины города Киева, в том числе мер, выполнение которых должно завершиться до начала отопительного сезона 2026/2027 года с целью его стабильного проведения.

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"Обратить внимание киевского городского головы на личную ответственность за подготовку и стабильное прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в г. Киеве", – говорится в решении СНБО.

Что должно сделать правительство

Кроме того, Кабинет министров Украины должен принять меры по поиску дополнительных источников финансирования Комплексных планов устойчивости, в частности, за счет средств международных партнеров.

Также правительство при участии субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов, должно принять меры по обеспечению фактически имеющегося резерва топлива в обоснованном объеме, необходимом для стабильного прохождения отопительного сезона.

Военные администрации

В то же время областные и Киевская городская государственная (военная) администрации должны обеспечить проведение в месячный срок командно-штабных учений по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, в частности, на объектах тепло-, электро-, газо- и водоснабжения в период отопительного сезона.

Кроме того, они должны обеспечить к началу отопительного сезона наращивание на 20 % в соответствии с показателями, определенными Комплексными планами устойчивости, объема резервного энергоснабжения для обеспечения стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения, в частности, тепло- и водоснабжения.

Задачи для органов местного самоуправления

Согласно указу, органы местного самоуправления должны, в частности, принять при участии объединений совладельцев многоквартирных домов, управляющих многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов меры по обеспечению к началу отопительного сезона автономности многоквартирных домов, в частности, путем обустройства систем независимого резервного питания в многоквартирных домах, с целью обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения многоквартирных домов.

Кроме того, указом предусматривается, что субъекты хозяйствования должны обеспечить до начала отопительного сезона защиту всех критических элементов на объектах по производству тепловой и/или электрической энергии с применением технических решений первого уровня защиты.

Тепло в столице

Как сообщалось ранее, Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, высказал мнение, что Киев может на несколько месяцев остаться без тепла даже в случае полного восстановления поврежденных теплоэлектроцентралей, ведь они останутся уязвимыми для новых атак российских оккупантов.

Эксперт добавил, что ситуация с Дарницкой ТЭЦ-4 остается неопределенной, а что касается ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, то работы по их восстановлению продолжаются. В то же время Попенко подчеркнул, что само по себе восстановление теплоэлектроцентралей еще не будет означать, что Киев будет полностью защищен от перебоев с теплом.

Также народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что в сентябре город Киев и Киевская область могут получить от Кабмина статус прифронтовых. Это предусматривает ряд льгот для граждан, в частности, в отношении "страхования военных рисков, бронирования, оплаты труда работников, задействованных в коммунальной сфере".

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