Россия все ближе подбирается к одному из украинских оплотов на Донбассе, - Reuters

Дружковка расположена на дороге, соединяющей стратегически важные города и поселки, известные как украинский оборонительный пояс.

Сгоревшие автомобили, разрушенные здания, грохот артиллерии, за которым следует пронзительный визг ударного беспилотника. Такова сегодняшняя реальность в городе Дружковка.

Как говорится в репортаже Reuters, в городе до сих пор живет горстка мирных жителей, сражаясь с россиянами, которые находятся всего в 15 км от них и постепенно приближаются.

Издание отметило, что подобные разрушения повторяются по всей 1200-километровой линии фронта на востоке и юге страны. По мере продвижения российских войск многоквартирные дома, рынки и магазины сносятся с лица земли, а города и села становятся практически непригодными для жизни.

Видео дня

В материале говорится, что Дружковка расположена на дороге, соединяющей стратегически важные города и поселки, известные как украинский оборонительный пояс, который Россия отчаянно пытается прорвать, стремясь захватить весь Донбасс.

Это остается одной из главных целей российского диктатора Владимира Путина в этой войне, напомнило издание.

Война беспилотников

В репортаже говорится, что одна из местных жительниц совсем не вздрагивает от громкого взрыва гаубицы неподалеку. Но, услышав тихое жужжание дрона над головой, она прячется под ветвями дерева.

"Тысячи российских и украинских беспилотных летательных аппаратов, большинство из которых управляются дистанционно пилотами, заполняют небо вблизи фронта, охотясь за своей добычей со смертельной эффективностью", - написало издание.

В Дружковке и по всему оборонительному поясу многие дороги покрыты сеткой, чтобы защитить всех, кто по ним едет, от дронов - даже наземный беспилотный аппарат, используемый для снабжения украинских позиций на передовой и эвакуации раненых.

Зоя, 63-летняя женщина, продающая продукты питания возле обгоревшего рыночного прилавка, не хочет покидать свой родной город, несмотря на опасность.

Какие города могут оказаться под ударом

Вчера издание Business Insider написало, что Россия продвигается на Донбассе, а Украина готовится к битве за его последние оплоты. При этом западные аналитики прогнозируют, что вряд ли даже захват всего Донбасса автоматически заставит Кремль согласиться на прекращение огня.

А украинские военные опасаются, что следующей серьезной целью россиян может стать Дружковка.

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