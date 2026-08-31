Зеленский уволил своего советника по стратегическим вопросам

Камышин был его внештатным советником.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Александра Камышина от исполнения обязанностей своего советника по стратегическим вопросам. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства № 844/2026 от 31 августа, опубликованном на его сайте.

Других подробностей в указе не приводится. Указывается лишь, что Камышин был советником Зеленского вне штата.

В своём Telegram-канале Камышин отметил, что завершает работу на должности советника президента по стратегическим вопросам.

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"За эти два года наша оборонная отрасль стала стратегической отраслью внутри страны и начала интегрироваться в оборонно-промышленную архитектуру Европы и США. Благодарю президента за доверие и возможность быть полезным", – написал он.

Камышин добавил, что продолжит работать в оборонной сфере, прежде всего "над привлечением инвестиций в украинскую военную промышленность и развитием международных партнерств".

Должности Камышина

Как сообщал УНИАН, с конца марта 2022 года Камышин занимал должность председателя правления "Укрзализныци", но 27 февраля 2023 года заявил об отставке.

В марте он стал внештатным советником президента, но в том же месяце Верховная Рада Украины назначила Камышина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Таким образом, он вновь перестал быть советником президента.

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла решение об увольнении Камышина с должности министра стратегических отраслей промышленности, удовлетворив его просьбу об отставке.

Тогда же Зеленский указом назначил Камышина своим советником по стратегическим вопросам (вне штата).

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