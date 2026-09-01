В Кремле сообщили, обсуждал ли Путин с Си Цзиньпином войну в Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "украинский кризис обсуждался как рефрен".

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин практически не обсуждали российскую агрессию против Украины, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков российским СМИ.

При этом Песков уточнил, что стороны говорили о войне "рефреном", что буквально означает "повторяли много раз".

"Украинский кризис (так в РФ называют свою войну против Украины – прим. ред.) обсуждался рефреном, вскользь, собственно, обсуждения не было", – заявил пресс-секретарь главы Кремля.

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По словам Пескова, в основном Путин и Си Цзиньпин обсуждали двусторонние отношения:

"О всём объёме торгово-экономического взаимодействия, который, конечно, нельзя обсуждать публично, по понятным причинам".

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что политики также "кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки дня".

Другие заявления Пескова

Ранее УНИАН сообщал, что Песков не подтвердил заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что в сентябре могут состояться новые встречи между Украиной и РФ по поводу мирных переговоров. В частности, пресс-секретарь Путина отметил, что не располагает никакой информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. При этом Песков утверждает, что Москва продолжает работу с США и "сохраняет готовность к продолжению мирных переговоров".

Также мы писали, что Песков назвал "информационными выдумками" и попыткой "раскачать ситуацию" данные о подготовке новой волны мобилизации в России. Он обвинил в распространении этой информации Украину. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Россия, вероятно, готовится к новой волне мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне могут задействовать 300 тысяч мобилизованных осенью.

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