Последствия аварии на Запорожской АЭС может почувствовать 1 млрд человек.

Бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков заявил, что в случае нехватки электроэнергии и воды на Запорожской АЭС начнет плавиться топливо, после чего плавиться начнет активная зона реактора. Потенциальная авария может затронуть 40 стран мира.

"Апокалиптический сценарий, который может быть на ЗАЭС, – это плавление активных зон реактора. В худшем случае, если не хватит электроэнергии и воды, то начнет плавиться топливо, а потом начнет плавиться активная зона реактора", – объяснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Плачков отметил, что последствия аварии на Запорожской АЭС может почувствовать 1 млрд человек. При этом он сомневается, что враг пойдет на этот сценарий.

"Считаю, что россияне на такой сценарий не пойдут, потому что ЗАЭС расположена не так далеко от границ РФ. По оценкам экспертов, запроектная авария на ЗАЭС может коснуться 40 стран мира и 1 млрд человек", – подчеркнул экс-глава Госинспекции ядерного регулирования.

Ситуация на Запорожской АЭС

После того, как 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС и с водохранилища начался неконтролируемый выброс воды, эксперты заявили об угрозе для безопасного функционирования Запорожской АЭС. Эта вода использовалась, в частности, для охлаждения реакторов.

Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроси заявил, что ЗАЭС может оставаться без воды для охлаждения реакторов в течение нескольких недель. По его словам, ситуация может стать критической.

12 июня стало известно, что Гросси едет на Запорожскую АЭС, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС. Он также пообещал представить программу для ликвидации последствий теракта.

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