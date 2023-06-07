Россия уже не впервые использует нехитрый чекистский метод в информационной подготовке мира к своим преступлениям.

Подрыв Каховской ГЭС готовился заранее. Ее заминировали еще в октябре, накануне "жеста доброй воли" оккупантов на Херсонской области. Не было даже секретом, что взрывчатка располагалась не на поверхности, а глубоко, в машинном зале. Более того, на российских пропагандистских каналах распространялась информация о том, что эту взрывчатку они взорвут, если ВСУ пойдут в наступление... то есть они реализовывают то, что уже сказали. Преступление, объявленное заранее.

"Трагедия на Каховской ГЭС – только начало. К сожалению, не стоит сбрасывать со счетов аналогичную опасность для Запорожской АЭС"

Однако трагедия на Каховской ГЭС – только начало. К сожалению, не стоит сбрасывать со счетов аналогичную опасность для Запорожской АЭС. На то, что такое может произойти, указывают несколько признаков.

Во-первых, опять же, идет какая-то подготовка. Так, в мае почти на полмесяца большинство персонала ЗАЭС оккупанты отправили со станции. И что-то там делали "без лишних глаз". Мои источники рассказывают, что в это время на территорию ЗАЭС заезжали какие-то тентованные КАМАЗы и что-то привозили даже по ночам. Сейчас россияне снова сокращают количество персонала на станции на период с 8 по 12 июня. Под предлогом каких-то федеральных праздников оставляют на ЗАЭС минимальное количество сотрудников.

Во-вторых, 30 мая в комментарии СМИ Владимир Путин снова упомянул о "грязной бомбе" и связал ее создание с ЗАЭС и намерениями ВСУ деоккупировать ЗАЭС.

"30 мая в комментарии СМИ Владимир Путин снова упомянул о "грязной бомбе" и связал ее создание с ЗАЭС и намерениями ВСУ деоккупировать ЗАЭС"

В-третьих, того же 30 мая появилось постановление российского правительства относительно того, что на оккупированных Россией территориях (в документе, правда, речь о "регионах" РФ, которые она считает "своими" - Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской области) не расследуются техногенные аварии, связанные с военными действиями. Что меня насторожило? Дело в том, что действовать это постановление будет до 1 января 2028 года. Но эта дата выбрана не случайно. Это дата из указа Владимира Путина от 5 октября 2022 года о "передаче ЗАЭС в собственность РФ". В нем, в частности, говорится о том, что украинские лицензии на эксплуатацию ЗАЭС, а также лицензии персонала станции действуют именно до 1 января 2028 года…

"На минувшей неделе в Энергодаре была какая-то важная суматоха, местные телеграм-каналы сообщали, что "снова приехала какая-то российская "шишка"

В-четвертых, на минувшей неделе в Энергодаре была какая-то важная суматоха, местные телеграм-каналы сообщали, что "снова приехала какая-то российская "шишка"". Этой "шишкой" оказалась Вероника Скворцова – руководительница Федерального медико-биологического агентства РФ (бывшее управление №3, которое в советское время занималось темой применения оружия массового поражения). По данным российских СМИ, делегация под ее руководством проверила радиационный фон, открыла "специализированное отделение" на 10 коек для приема пострадавших при возникновении радиационной аварии. После чего этот "отряд" обеспечения аварийной готовности начал в Энергодаре круглосуточное дежурство и "находится" в постоянной готовности для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационного характера на территории".

"Отряд" обеспечения аварийной готовности начал в Энергодаре круглосуточное дежурство и "находится" в постоянной готовности"

То есть, они готовятся. Все эти опосредованные признаки говорят о том, что оккупанты просто так все не оставят. Они идут по наращиванию градуса эскалации. Поэтому подрыв Каховской плотины - это только начало. Следующей будет ЗАЭС.

Ольга Кошарная, эксперт по вопросам ядерной энергетики и ядерной безопасности, член "Украинского ядерного общества"