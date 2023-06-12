Кроме того, Рафаэль Гросси пообещал представить программу помощи в ликвидации последствий.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправляется с визитом в Запорожскую АЭС.

Он отметил, что планирует встретиться с президентом Украины, а также оценить последствия для ЗАЭС после подрыва россиянами Каховской дамбы.

"Еду в Украину на встречу с президентом Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления Новокаховской дамбы. Оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию миссии в усиленном составе", - написал Гросси.

Подрыв Каховской ГЭС - ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии просили предоставить более широкий доступ к территории Запорожской АЭС для проверки "существенного расхождения" в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая использовалась для охлаждения реакторов станции.

По оценке МАГАТЭ, ситуация с нехваткой воды для обеспечения потребностей Запорожской атомной электростанции вскоре может стать критической.

9 июня 2023 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), издала распоряжение вывести в "холодный останов" энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячем останове.

Однако россияне до сих пор не выполнили это распоряжение и таким образом, вода из пруда охладителя испарится быстрее.

Вас также могут заинтересовать новости: