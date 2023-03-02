Остановить или прикрутить хоть немного российский беспредел на украинской АЭС в Энергодаре возможно. Эксперт назвал несколько действенных вариантов.

Украина намерена предложить свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Согласен с экспертами, что усиливать давление на РФ следовало еще год назад, сразу, когда Чернобыльская и Запорожская атомные станции были захвачены. Но в первые дни захвата атомных объектов таких решений почему-то не было. Поэтому и к руководству Министерства энергетики, и к руководству Энергоатома, и к Госатомрегулированию есть довольно много вопросов.

Украинский представитель в совете руководителей МАГАТЭ сможет продвигать необходимые нам нарративы

Включить нашего представителя в Совет МАГАТЭ также можно было еще год назад. Существует много мнений, почему этого не произошло: начиная от российского следа в Энергоатоме до бездействия органов власти. Сегодня Запорожская атомная станция уже почти год как захвачена оккупантами, а россиянин Чудаков является заместителем гендиректора МАГАТЭ господина Гросси. Так что сможем ли мы сейчас каким-то образом переломить позицию россиян, имея влияние в Совете управляющих МАГАТЭ, еще вопрос. Более того, для включения представителя Украины в Совет агентства, придется еще дождаться Генеральной Ассамблеи МАГАТЭ в сентябре.

Конечно, украинский представитель в совете руководителей сможет продвигать какие-то необходимые нам нарративы. По мнению профильного министра, это сможет усилить роль Украины на международной арене. Однако, скорее, один представитель не сможет реально влиять на деятельность агентства.

Дело в том, что миссия МАГАТЭ имеет только технический мандат, то есть они отвечают только за вопросы нераспространения ядерного материала, безопасного использования ядерной энергии, а также безопасного обращения с радиоактивными отходами, отработанными ядерными отходами и вопросы их физической защиты. И только по этим вопросам. Однако миссия МАГАТЭ не имеет ни военного, ни политического мандата. Такой мандат есть разве что у Совбеза ООН, который может ввести "голубые каски" ООН.

РФ применяет право вето на все попытки международного сообщества что-то сделать

И когда генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси докладывает на Совбезе ООН, пытаясь продвинуть какую-то резолюцию по безопасности или введение зоны безопасности на ЗАЭС, любая идея сталкивается с вето Российской Федерации. То есть, поскольку РФ является постоянным членом ООН, она применяет право вето на все попытки международного сообщества что-то сделать с этим ядерным терроризмом.

И хотя гендиректор МАГАТЭ пытается что-то сделать, россияне его "дипломатично посылают". Мол, дальше будем с вами консультироваться и вести переговоры. Других месседжей от РФ за год оккупации Запорожской атомной электростанции не было. Более того, то они говорят, что из ЗАЭС не обстреливают мирные города, а потом все видят, что там присутствует и военный персонал, и персонал "Ростехнадзора", и персонал"Росатома"…

То есть никакие конвенции атомного международного агентства по атомной энергии и Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма Россию не останавливают. Однако это не значит, что надо сдаться. Нужно собрать мощный пул таких стран как Япония, США, Великобритания, Канада, Франция — тех стран, которые имеют мощный атомный промышленный комплекс и мощные АЭС - для того, чтобы понимать реальные последствия такого поведения РФ. Давление таких государств на россиян может сработать.

Еще одним механизмом давления может быть наложение санкций на "Росатом", который является одним из форпостов российской экономики. Этих санкций мы ждем уже год. Тем временем" Росатом " продолжает манипулировать и запугивать мир возможной катастрофой на АЭС.

Григорий Плачков, председатель Государственной инспекции ядерного регулирования (2017-2021 гг.)