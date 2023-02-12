Президент напомнил, что санкции против российской нефти поначалу тоже не хотели вводить.

Санкции против российской атомной энергетики должны стать частью глобального санкционного пакета, но сейчас этому есть определенное сопротивление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он отметил, что сегодня своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 200 человек, связанных с российской атомной энергетикой.

"Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Это непросто. Есть определенное сопротивление", – заявил глава государства.

Видео дня

В то же время Зеленский напомнил, что похожая ситуация раньше была и с другими отраслями российской экономики, против которых не хотели вводить санкции. Например, в отношении нефти и нефтепродуктов.

"Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, в обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно наказать в том числе за "радиационный шантаж", для которого используется захваченная Запорожская АЭС.

"Уже готовимся к запланированным коммуникациям и переговорам. Дипломатический марафон, который мы начали для усиления вооруженной и иной поддержки Украины, не будем прерывать ни на неделю", – заявил он.

Российская агрессия против Украины и "Росатом"

В марте российские войска захватили Запорожскую АЭС, расположенную к югу от областного центра. С того времени российская госкомпания "Росатом" пытается взять станцию под свой контроль и управлять ею.

Кроме того, "Росатом" подозревают в том, что он помогает осуществлять поставки санкционных компонентов и технологий для российской военной промышленности.

Несмотря на это, Финляндия оказалась единственной страной Европейского Союза, которая решила отказаться от сотрудничества с корпорацией "Росатом".

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