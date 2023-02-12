Санкции против российской атомной энергетики должны стать частью глобального санкционного пакета, но сейчас этому есть определенное сопротивление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он отметил, что сегодня своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 200 человек, связанных с российской атомной энергетикой.
"Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Это непросто. Есть определенное сопротивление", – заявил глава государства.
В то же время Зеленский напомнил, что похожая ситуация раньше была и с другими отраслями российской экономики, против которых не хотели вводить санкции. Например, в отношении нефти и нефтепродуктов.
"Все элементы российской системы, вовлеченные в войну, в обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы. Так и будет", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что Россию нужно наказать в том числе за "радиационный шантаж", для которого используется захваченная Запорожская АЭС.
"Уже готовимся к запланированным коммуникациям и переговорам. Дипломатический марафон, который мы начали для усиления вооруженной и иной поддержки Украины, не будем прерывать ни на неделю", – заявил он.
Российская агрессия против Украины и "Росатом"
В марте российские войска захватили Запорожскую АЭС, расположенную к югу от областного центра. С того времени российская госкомпания "Росатом" пытается взять станцию под свой контроль и управлять ею.
Кроме того, "Росатом" подозревают в том, что он помогает осуществлять поставки санкционных компонентов и технологий для российской военной промышленности.
Несмотря на это, Финляндия оказалась единственной страной Европейского Союза, которая решила отказаться от сотрудничества с корпорацией "Росатом".