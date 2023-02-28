Украина продолжает курс интеграции в европейские энергетические рынки.

Украина намерена предложить свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, министр энергетики Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече министров энергетики и транспорта ЕС, которая состоялась в Стокгольме.

"Министр энергетики сообщил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку", - говорится в сообщении.

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Также глава ведомства отметил, что Украина продолжает курс интеграции в европейские энергетические рынки, что предусмотрено, в частности, проектом новой Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Соответствующий документ определяет приоритетным развитие атомной генерации и возобновляемых источников энергии, которые помогут децентрализовать украинскую энергосистему.

МАГАТЭ

Международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН. Осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Цель работы Агентства в стране — констатировать, что работы в мирной ядерной области не переключаются на военные цели. Государство, подписывая такое соглашение, гарантирует, что не проводит исследований военной направленности. При этом МАГАТЭ - орган сугубо технический.

Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ вместе с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов МАГАТЭ.

Совет рассматривает финансовые сведения, программу и бюджет МАГАТЭ и предоставляет по ним рекомендации Генеральной конференции. Также совет рассматривает заявления о приеме в члены агентства, утверждает соглашения о гарантиях и публикует нормы безопасности МАГАТЭ. Совет назначает гендиректора МАГАТЭ, который утверждается Генеральной конференцией.

В 2022-2023 годах в состав Совета управляющих входят 35 государств, в том числе Россия.

Война в Украине и МАГАТЭ

1 января 2023 года МАГАТЭ заявило о том, что отправит наблюдателей на все украинские АЭС.

16 января 2023 года МАГАТЭ заявило о том, что расширяет свою миссию в Украине для недопущения ядерных катастроф.

19 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Президент отметил недопустимость продолжения обстрелов объектов украинской атомной энергетики Россией и приветствовал размещение инспекторов МАГАТЭ на АЭС.

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