Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море.

Шведские журналисты опубликовали фотографии разрушенного участка газопровода "Северный поток-1".

Об этом сообщает Expressen.

Съемка проводилась с помощью подводного дрона на глубине 80 метров в Балтийском море.

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По утверждению издания, в результате предполагаемой диверсии было уничтожено как минимум 50 метров газопровода. Повредить трубу можно было лишь внешним воздействием экстремальной силы, считают журналисты. Сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

29 сентября шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе "Северный поток".

9 октября 2022 года Германия начала расследование подрыва "Северного потока".

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