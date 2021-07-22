Юрий Романенко

Сделка по "Северному потоку-2" для Украины – "классика жанра". Мы как "маленькая девочка", которая отдала себя в жертву "игр взрослых". Хотя серьезные аналитики и политики прекрасно понимали, что "Северный поток-2" будет достроен, это только вопрос времени.

Проблема в том, что Украина за столько лет конфликта с Россией так и не сформулировала свои требования, то, как видит свою перспективу. А США и Германия отдают себе отчет, что им нужно для реализации стратегических интересов. Для этого им необходима Россия. Хотим мы или нет, но, используя нашу зависимость (включая донорские деньги и бла-бла-бла), нас будут подталкивать к тому, чтобы мы ложились в выгодную им канву. Если не согласимся - это наше право - должны будем честно сказать населению: "Ребята, у нас такие издержки, придется затягивать пояса, для нас это чревато тем-то, резко ухудшается внешнеполитическая конъюнктура, а за ней будет ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры". А не верить в чудо, как это делали при Порошенко, а теперь и при Зеленском.

Было очевидно, что эти большие проекты газопроводов завязаны на обеспечении энергетических интересов таких игроков, как Германия

Все время себя накручиваем, что "волшебник на голубом вертолете" решит наши проблемы - Крымский мост не достроят, или же он обвалится, "Северный поток – 2" не закончат, или он не заработает (при этом Германия и Россия вбухали в него десятки миллиардов долларов)... Параллельно забываем еще и про "Южные потоки", которые выполняют точно такую же функцию, как "Северные". Фактически, мы южное направление уже потеряли. Точно также потеряем Балканы. Мы в упор не видим рисков, зато верим, что случится чудо.

Ведь было очевидно, что эти большие проекты газопроводов завязаны на обеспечении энергетических интересов таких игроков, как Германия. Также они связаны с переходом на новый уклад, где газ будет необходим для производства водорода, чтобы заместить мощности выбывающих в Германии атомных электростанций, чтобы появились маневровые газовые теплоэлектростанции… Проще говоря, есть двести и одна причина, почему это нужно Германии, почему она заняла жесткую позицию, заставила считаться с ней США, которым после Трампа критически важно навести евроатлантические мосты.

Украине обещают выделить миллиард долларов, типа на "зеленую энергетику". Но по сути - это капелька меда в огромной бочке дегтя

Шла, идет и будет идти сложная игра, где два или три миллиарда долларов, за которые цепляется Украина, ничто на фоне триллионов долларов, которые будут генерироваться за счет этого газа и тех больших проектов, которые Германия и другие страны ЕС будут разворачивать.

У нас - непонимание этого всего, нежелание принять реальность. И есть проблема с тем, чтобы попытаться сформулировать повестку, позволяющую вписаться в эти проекты (при этом жестко, говорить о своей позиции, а не вытягивать для себя какие-то крохи). Сейчас Украине обещают выделить миллиард долларов, типа на "зеленую энергетику". Но по сути - это капелька меда в огромной бочке дегтя.

Мы постоянно мельчим, опаздываем, недооцениваем наших оппонентов и интересы союзников.

Украине необходимо, чтобы был договор, гарантирующий, что, если происходит широкомасштабное вторжение, Германия отказывается от получения газа через "Северные потоки"

Нам говорят, мол, ФРГ будет принимать меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей для давления на других страны или принимать агрессивные действия против Украины… Дескать, если будет широкомасштабное вторжение России в Украину, Германия перестанет потреблять газ, который будет идти по "Северным потокам". Однако, если нам говорят, что Германия якобы берет на себя какие-то обязательства, но это не фиксируется договором, все это пустая болтовня. Мы должны перестать доверять такой болтовне. Каждый тезис, касающейся Украины, который вылетает из уст наших американских или европейских партнеров, должен фиксироваться в той или иной форме обязательств. Если такой фиксации нет, значит, мы "голые и босые". Ну, не будет нас никто защищать, никто не будет этот газ останавливать, если будет широкомасштабное вторжение…

Украине необходимо, чтобы был договор, гарантирующий, что, если происходит широкомасштабное вторжение, Германия отказывается от получения газа через "Северные потоки". Такое решение должно быть задокументировано. Это должен быть международный договор со всеми соответствующими атрибутами, регистрацией в международных органах.

"Взрослые" разыграли "большую игру", решили все за Украину

Поэтому сейчас задача наших дипломатов сказать: "Окей, вы говорите, что будет вот так вот, давайте фиксировать это в договоре - Германия и Украина, или Германия, Украина и США (как гарант сделки)". Даже если такой серьезный договор будет подписанбез России, мы можем о чем-то говорить. Без этого какие-то заявления и гарантии ничего не стоят. Потому что все это выглядит так: "Возможно, мы будем добиваться, чтобы после 2024 года Россия продолжала поставки через украинскую ГТС. А, возможно, нет... Вдруг, так звезды сложатся...".

"Взрослые" разыграли "большую игру", решили все за Украину и теперь говорят: "Ты маленькая, так что выполняй наше решение". И у нас теперь есть простой и одновременно сложный выбор - или дальше (мы так поступали тридцать лет) играть "в доверялки", что кто-то будет решать наши проблемы, или принять тяжелую реальность, в которой живут "взрослые", и брать на себя ответственность, четко говорить: "Это не соответствует нашим интересам".

Зеленский попытался начать играть в такую игру. Визит представителя Госдепа, слив информации, что Украине не следует критиковать соглашения по "Северному потоку-2" - следствие достаточно жесткой риторики Украины. Но она ни к чему не приведет (разве что, к еще большим проблемам) без системного плана и понимания того, с какими вызовами встретимся.

Юрий Романенко, политолог, сооснователь Украинского института будущего

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