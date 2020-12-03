Австрийская государственная фирма неожиданно обсуждает с "Газпромом" соглашение о поставках газа, которое больше похоже на заем.

У российского энергетического гиганта "Газпрома" были времена и по-лучше. На фоне текущего экономического кризиса глобальный спрос на энергоносители падает. К лету экспорт российского газа сократился на 18%, а затем вообще уменьшился на половину. В третьем квартале компания потеряла миллиарды долларов.

Вдобавок есть еще и политическое давление. Например, в 2014 году США и ЕС внесли "Газпромбанк" и другие российские компании в санкционный список, чтобы наказать Россию за войну против Украины. Это сильно ограничило их финансовые транзакции на Западе, - пишет Die Zeit.

Недавно США пригрозили наказанием компаниям, участвующим в строительстве скандального " Северного потока-2". Операторы кораблей, прокладывавшие трубопровод, отказались от продолжения работ. И не известно, по кому санкции ударят дальше. Но, похоже, не все друзья покинули "Газпром" в такой ситуации.

Читайте также"Северный поток-2" вряд ли когда-то запустят - американский экспертАвстрийская энергетическая группа OMV, 31% акций которой принадлежит государству, среди тех, кто финансирует "Северный поток-2". Она поддерживает тесные отношения с "Газпромом". Санкции дорого обходятся обеим компаниям.

В последние несколько недель "Газпром" и OMV обсуждали очень необычный контракт. По информации Die Zeit, австрийская компания собирается заплатить "Газпром экспорт" 500 миллионов евро заранее за поставки газа. И это довольно необычно, потому что пока недостатка газа на рынке не наблюдается. А следовательно нет нужды привязываться к одному поставщику. Инсайдеры рассказали Die Zeit, что за полмиллиарда евро австрийская компания должна получить 40 тераватт-часов газа. Это треть всего, что OMV покупает за год.

Но это еще не все. По информации Die Zeit, "Газпром экспорт" должен будет заплатить OMV 6% за получение денег наперед. При этом, выплата не будет осуществляться в евро. Российская компания рассчитается дополнительными поставками газа. Все это делает контракт более похожим на заем.

Читайте такжеBloomberg: Германия ждет, что Байден спасет "Северный поток-2", но этого не произойдетТорговля газом изменилась. Длительное время покупатели и продавцы заключали сделки на многие годы. Но теперь на рынке появились новые игроки. Торговые биржи и банки тоже активно начали заниматься этим бизнесом. В придачу сжиженный газ, который также производят в США, принес дополнительные объемы на рынок. Поэтому покупатели больше не зависят от милости своих поставщиков, как прежде. Они могут делать запасы на спотовом рынке.

"В некоторых случаях так дешевле и в разы эффективнее, чем при заключении долгосрочных контрактов. Именно поэтому никто не соглашается платить наперед за большие объемы газа", - пояснил эксперт Energy Intelligence Джеми Конха.

Но отношения между OMV и "Газпромом" выходят за пределы сугубо деловых. Именно поэтому российская компания поддерживает австрийскую молодежную футбольную команду. А австрийская финансирует петербургский "Зенит", за который болеет Владимир Путин.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань