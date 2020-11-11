Расширенные санкции будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год.

Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Санкции будут включены в закон о государственной обороне США на 2021 год.

Читайте такжеПольша оштрафовала "Газпром" на 6 миллиардов евро из-за "Северного потока-2"

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами для завершения проекта. Проект закона об обороне должны согласовать в США до конца года.

"В новом законодательстве о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию", - сообщает издание.

При этом Германия, как союзник, под действия санкций со стороны США не подпадает.

Что этому предшествовало

В октябре госдепартамент США объявил о решении расширить в ближайшее время санкции против газопровода "Северный поток-2".

Позже в Кремле назвали новые санкции со стороны США против российского газопровода "Северный поток-2" рейдерской конкуренцией.

При этом в Германии заявили, что российский газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на позицию США. При этом точной даты завершения строительства пока нет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН