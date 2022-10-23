По его словам, цены на газ в Европе упали, и тренд на снижение продолжится.

Европейский союз сейчас окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон в интервью французскому радио RTL .

"Сегодня мы полностью отделены от российского газа... Мы зависели на 40%, а теперь - лишь на 7%", - пояснил он.

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По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы. В связи с чем ЕС заместил 155 млрд кубометров из других источников. По его мнению, цены на газ продолжат падать.

"Только что было сделано это заявление (о соглашении относительно цен - УНИАН) цены на газ упали на 10%. Сейчас у нас 67 евро за мегаватт/в час по сравнению с 300 евро этим летом. Так, цены падают и будут падать" , - добавил еврокомиссар.

Ситуация с российским газом

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полную остановку прокачка газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

5 октября "Газпром" официально признал падение спроса на газ.

17 октября Еврокомиссия нашла новый способ ограничение цены на газ.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа.

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