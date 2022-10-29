Итальянское правительство также санкционирует новое морское бурение в Адриатическом море.

Пытаясь уменьшить энергетическую зависимость страны от России, Италия планирует вдвое увеличить свой национальный добыча газа - до 6 млрд м3 в год.

Такое заявление сделал министр промышленности Адольфо Урсо, сообщает Reuters.

"Одна из наших целей – разработать план, который максимально быстро сделает нас менее зависимыми, в дальнейшем же превратит нас в энергетический центр Средиземноморья", – сказал он.

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Итальянское правительство также санкционирует новое морское бурение в Адриатическом море, напомнил министр, повторяя слова нового премьера Италии Джорджии Мэлони, которая заявила, что Рим обязан полностью использовать свои морские запасы газа для диверсификации источников энергии.

Адольфо Урсо отметил, что Италия будет полагаться как на имеющиеся, так и на новые газопроводы для своих амбиций по "энергетическому центру".

Война в Украине и ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" из-за утечек смазки.

В последнюю неделю августа спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тыс. евро за тысячу кубометров.

Уже в сентябре стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полнуой остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок.

На фоне остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

В 20 числах сентября газ в Европе стоил ниже отметки в 1,7 тыс. долл. за тысячу кубометров.

26 сентября появилась информация об утечках газа на газопроводе "Северный поток". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

Одновременно несколько стран Евросоюза заявили о необходимости установления верхнего предела цен на природный газ, который используется для выработки электроэнергии. Процесс предложения и одобрения этой инициативы продлится как минимум несколько недель.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что Евросоюз стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации.

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