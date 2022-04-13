Нефтетрейдер остановил спотовые закупки на рынке в РФ еще в марте

Крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol Group объявил о прекращении торговли нефтью и нефтепродуктами из Российской Федерации. Полностью откажутся от российского "черного золота" к концу текущего года.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным представителя Vitol, объемы российской нефти "значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств", а полностью откажутся от нефтепродуктов из РФ к концу 2022 года.

При этом в компании заявили, что после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину все закупки были лишь частью ранее заключенных контрактов. О том, что нефтетрейдер останавливает спотовые закупки на рынке в РФ сообщил глава Vitol Рассел Харди еще в марте, но у компании остались обязательства по долгосрочным контрактам.

Кроме того, администрация Vitol рассматривает возможность продажи доли в проекте Восток Ойл компании Роснефть.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с полномасштабным вторжением России в Украину многие нефтекомпании отказались от российских нефтепродуктов и свернули свою деятельность в РФ. После потери значительной доли рынка Россия начала предлагать большие скидки на свою нефть, в том числе Индии, но одна из самых больших нефтяных корпораций Индии отказалась от покупки нефти из Российской Федерации.

Кроме того, Европейская Комиссия начала работу над шестым пакетом санкций против РФ, которые включает ограничения на экспорт российской нефти.

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