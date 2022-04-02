Возможность России продавать нефть и газ за рубеж может быть единственным, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

Россия в этом году заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей, что более чем на треть превышает показатель 2021 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные "Института международных финансов" (IIF). По данным IIF, Россия также на пути к рекордному профициту платежного баланса, который может достичь 240 миллиардов долларов.

"Единственный самый большой фактор положительного сальдо счета текущих операций России продолжает выглядеть солидно. С существующими санкциями, значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, будет продолжаться", - отмечают экономисты IIF во главе с Робином Бруксом.

Однако расчеты могут полностью измениться в случае эмбарго на продажу энергоресурсов. Но даже без этого российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.

Многие покупатели, которые ранее покупали энергоресурсы у России, уже ищут альтернативные варианты и предпочитают не подписывать новые контракты на поставки со страной-агрессором. Между тем Россия готова предоставлять Индии большие скидки на свою нефть. В частности, нефть марки Urals РФ предлагает со скидкой до 35 долларов за баррель.

Между тем, крупнейшая европейская экономика - Германия - выступает против санкций или политического давления, которые приведут к полному энергетическому эмбарго для РФ.

Отмечается, что нефть и газ составили около половины российского экспорта и принесли около 40% доходов бюджета прошлого года.

И хоть профицит платежного баланса не спасет Россию от глубокой рецессии, но он помогает поддерживать государственные расходы в то время, когда Кремль не имеет доступа к международным рынкам капитала.

"Доходы от углеводородов являются спасительным кругом для российской экономики, которые помогают ослабить влияние суровых санкций и предотвратить кризис платежного баланса. Но даже без энергетического эмбарго инфляция стремительно растет, и надвигается глубокая рецессия", - отмечает эксперт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Отмечается, что возможность России продавать нефть и газ за рубеж может быть единственным, что удерживает экономику от еще худшего финансового краха.

Напомним, экспорт нефти из России за неделю с 17 по 23 марта 2022 года сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики считают, что некоторые постоянные покупатели российской нефти начали искать альтернативных продавцов из-за войны в Украине.

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