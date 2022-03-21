Компания имеет в России два дочерних предприятия - в Тюмени и Южно-Сахалинске.

Международная нефтесервисная группа KCA Deutag объявила о приостановке новых инвестиций в РФ.

Об этом сообщается на официальном сайте группы.

"С самого начала конфликта KCA Deutag создала специальный комитет для активного наблюдения за ситуацией и полного соблюдения всех примененных санкций. Группа приостановила новые инвестиции в Россию и оценивает свои варианты, связанные с российским бизнесом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что шокированы и расстроены ухудшением ситуации в Украине, и призывают все стороны срочно работать над мирным урегулированием конфликта.

Как сообщал УНИАН, ранее о прекращении инвестиций в РФ объявила "большая четверка" нефтесервиса-Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.

Справка УНИАН. Группа имеет в России два дочерних предприятия - ООО "КСА Дойтаг Раша" (Тюмень) и ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск).

Также нефтегазовый британско-нидерландский гигант Shell объявил о своем намерении полностью уйти с российского рынка, в том числе отказавшись от нефти и газа и закрыв сеть АЗС в России. После чего британская транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum тоже объявила, что не будет заключать новые контракты на покупку нефти и газа из России.

Следом Норвежская государственная нефтяная компания Equinor прекратила торговлю российской нефтью.

В свою очередь Евросоюз рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России из-за развернутой войны РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: