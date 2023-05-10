Первый груз российской нефти прибудет в Пакистан в течение месяца.

Пакистан заинтересован в долгосрочной сделке на покупку российской нефти, однако предпочитает производить оплату в валюте Китая, а не США, несмотря на то, что первая партия была оплачена в американских долларах.

Как заявил министр энергетики страны Хуррам Дастгир Хан, Пакистан хотел бы, чтобы дальнейшие закупки осуществлялись в юанях, поскольку страна имеет соглашение о валютных свопах с Китаем, сообщает Bloomberg.

"Мы надеемся, что если это станет долгосрочной сделкой, то это будет операция в рупиях и китайской валюте. И, возможно, этот валютный своп должен стать больше, чтобы мы могли воспользоваться другими возможностями, которые могут возникнуть", - сказал он.

Видео дня

Первый груз российской нефти, кторая была продана со скидкой, прибудет в Пакистан в течение месяца.

Пакистан и российская нефть

Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона.

Нефть и энергоносители составляют основную часть расходов на весь импорт Пакистана.

16 декабря 2022 года министр нефти Пакистана Мусаддик Малик заявил о том, что Россия снизила цену на нефть для Пакистана. Сообщалось, что Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой.

20 апреля 2023 года Пакистан впервые закупил уцененную российскую нефть. Сообщалось, что Пакистан будет покупать только нефть, а не рафинированное топливо. Ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.

Пакистанская Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном цикле, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

Вас также могут заинтересовать новости: