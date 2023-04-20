Пакистан будет покупать только нефть, а не рафинированное топливо.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, Пакистан разместил свой первый заказ на российскую сырую нефть со скидкой.

Как заявил министр Мусадик Малик, Пакистан будет покупать только нефть, а не рафинированное топливо, сообщает Reuters.

Ожидается, что импорт достигнет 100 000 баррелей в сутки, если первая сделка пройдет гладко.

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"Наши заказы поступили, мы их уже разместили", - сказал он, подтвердив, что страна не будет покупать нефтепродукты.

Отвечая на вопрос о влиянии российского импорта на местные цены, Малик сказал, что это станет очевидным, как только нефть будет очищена и готова к продаже.

По словам Малика, пакистанская Refinery Limited (PRL) (PKRF.PSX) сначала будет перерабатывать российскую нефть в пробном цикле, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

Российская нефть и позиция Пакистана

В рамках санкций против Москвы западные страны ввели верхний предел цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, чтобы ограничить доходы России от боевых действий в Украине.

Пакистан не может закупать СПГ на международном рынке, поскольку спотовые цены остаются за пределами его ценового диапазона, а поставки по долгосрочным соглашениям остаются недостаточными для удовлетворения растущего спроса.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2022 году Исламабад импортировал 154 000 баррелей нефти в сутки, что примерно соответствует уровню 2021 года.

Сырая нефть поставлялась главным экспортером Саудовской Аравии, за которой следуют Объединенные Арабские Эмираты. Теоретически 100 000 баррелей в день из России значительно сокращают потребность Пакистана в ближневосточном топливе.

В связи с истощением местных запасов газа, страна начала нормировать поставки бытовым и коммерческим потребителям. Поставки нефти остаются неудовлетворительными из-за трудностей с оплатой импорта.

Нефть и энергоносители составляют основную часть расходов на весь импорт Пакистана.

16 декабря 2022 года министр нефти Пакистана Мусаддик Малик заявил о том, что Россия снизила цену на нефть для Пакистана. Сообщалось, что Пакистан будет покупать российскую нефть со скидкой.

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