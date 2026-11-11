Кризис набирает обороты: крупнейшей экономике Европы грозит дефицит газа зимой

Ситуация с газом в Европе будет зависеть от того, насколько быстро удастся возобновить транспортировку через Ормузский пролив.

Цены на природный газ в Европе стремительно выросли. Немецкая отраслевая ассоциация Initiative Energien Speichern (Ines) предупредила о возможном дефиците "голубого топлива" этой зимой.

Как пишет Der Spiegel, в последнее время в газохранилищах был "исторически низкий уровень заполненности". В частности, немецкие подземные хранилища были заполнены лишь на 61%.

В случае аномально холодной зимы Германии могут грозить перебои с поставками газа. Согласно новым модельным расчетам ассоциации, в январе, феврале и марте 2027 года дефицит природного газа может достигать 6,6 тераватт-часов ежемесячно. Это примерно соответствует объему газа, который Германия потребляет за полтора дня зимой.

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В то же время Федеральное сетевое агентство Германии оценивает риск возникновения напряженной ситуации с газоснабжением как низкий. Там объясняют, что благодаря дополнительным возможностям импорта страна больше не зависит напрямую от достижения целевых показателей наполнения газохранилищ.

В Ines также признают, что вероятность такой холодной зимы невысока. При нормальных или мягких температурах проблем с поставками газа не ожидается.

Однако в отдельные дни января при экстремально низких температурах дефицит газа может достичь даже 1,7 тераватт-часа. Это около 40% среднесуточного потребления газа в Германии в январе 2026 года. Для расчетов ассоциация взяла за основу сценарий аномально холодной зимы, подобной той, что была в 2010 году.

В своих расчетах Ines уже учла дополнительные поставки газа из соседних европейских стран, а также полное использование доступных мощностей терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Между тем цены на газ в Европе продолжают расти на фоне неопределенности относительно перспектив завершения войны с Ираном и перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока.

Как сообщает Bloomberg, базовые фьючерсы на газ в Европе превысили 85 евро за мегаватт-час. В частности, нидерландские фьючерсы с ближайшим сроком поставки, которые являются европейским ценовым ориентиром, выросли на 2,4% – до 86,78 евро за мегаватт-час.

Этой зимой ситуация с газоснабжением в Европе в значительной степени будет зависеть от того, насколько быстро удастся возобновить транспортировку газа через Ормузский пролив, в частности из Катара – одного из крупнейших мировых экспортеров.

Война с Ираном фактически вывела с рынка почти пятую часть мирового экспорта СПГ, вынудив Европу конкурировать с Азией за ограниченные объемы поставок. Недавно цены на газ в обоих регионах подскочили до самого высокого уровня с 2022 года – более чем в три раза по сравнению с началом года.

Хотя в этом месяце цены несколько снизились на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах, которые усилились после промежуточных выборов в США, они остаются высокими из-за ограниченного предложения на рынке.

Ситуация с газом в Европе – последние новости

Еще в мае агентство Reuters сообщало, что Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа, если перебои с морскими перевозками "голубого топлива" через Ормузский пролив продлятся от одного до трех месяцев.

В октябре стало известно, что Европейский Союз столкнулся с угрозой дефицита газа зимой. Из-за этого блоку, возможно, придется срочно искать замену энергоресурсам, которых хватило бы для обеспечения электроэнергией 12 миллионов домохозяйств.

При этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года.

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