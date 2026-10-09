Дефицит газа в Европе в преддверии зимы достиг угрожающих масштабов

Исчерпанные запасы газа в газохранилищах ЕС делают его уязвимым перед лицом холодной зимы.

Европейский Союз столкнулся с угрозой дефицита газа накануне зимы. Из-за этого Блоку, возможно, придется срочно искать замену энергоресурсам, которых хватило бы для обеспечения электроэнергией 12 миллионов домохозяйств, говорится в отчетах, с которыми ознакомилось Politico.

Дефицит природного газа в ЕС этой зимой может составить 14 миллиардов кубометров. Это около 7% потребностей Блока – такого объема хватило бы для обеспечения электроэнергией от 10 до 12 миллионов европейских домохозяйств. Запасы газа в Евросоюзе упали до самого низкого для этого времени года уровня с начала ведения статистики в 2011 году – чуть выше 70%.

Это не обязательно означает, что ЕС полностью останется без газа. Однако в хранилищах может оказаться на 7 млрд кубометров газа меньше, чем обычно требуется для покрытия зимнего спроса. Из-за этого странам, возможно, придется закупать газ по высоким ценам на мировом рынке или даже требовать от потребителей сократить потребление энергии.

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Как отметила аналитик по вопросам энергетики IEEFA Ана Джаллер-Макаревич, рекордно низкие запасы оставляют Евросоюз с меньшим запасом прочности перед глобальными перебоями в поставках и делают его уязвимым к скачкам цен. По её словам, если в этом году страны исчерпают запасы, в следующем году им нужно будет закупить больше газа для пополнения хранилищ. Это может создать замкнутый круг низких запасов и высоких цен.

Об аналогичных рисках говорится в прогнозе по обеспечению газом зимой 2026–2027 годов, который обнародовала Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В отчете предупреждают: при суровой зиме и ограниченном импорте уровень заполненности газохранилищ может упасть до 11%. Это минимальный уровень, необходимый для сохранения стратегических запасов, которые нельзя легко использовать.

Частично проблема связана с предстоящим запретом ЕС на долгосрочные контракты на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ), который должен вступить в силу в январе. По оценке IEEFA, это приведет к дополнительному сокращению импорта газа в Европу на 7 млрд кубометров.

Ситуацию осложняет и то, что в течение последних двух лет зимний спрос на газ постепенно рос, тогда как объемы импорта в Евросоюз оставались практически неизменными. В результате страны блока всё больше полагаются на запасы в хранилищах. Чистый отбор газа из них в январе этого года вырос до 22,6 млрд кубометров против 18,8 млрд кубометров в январе 2025 года и 17,8 млрд кубометров в январе 2024-го.

Альтернативой может стать дополнительный импорт СПГ – газа, который транспортируется по морю и который ЕС всё активнее закупает у США. Однако при нынешних ценах импорт недостающих объемов обойдётся европейцам в дополнительные 3 млрд евро. Это на 12% больше, чем стоил бы такой же объем год назад. Американские производители СПГ работают почти на полную мощность, поэтому дополнительные закупки Европы еще больше усугубят дефицит предложения.

Некоторые эксперты считают, что более вероятным последствием станет дальнейший рост цен. Сценарий напряженной ситуации на рынке, разработанный ENTSO-G, предусматривает "глобальный дефицит", при котором доступный для Европы импорт СПГ сократится на 20%.

Старший аналитик газового рынка S&P Global Energy Лоран Рюсекас считает, что "быстрое истощение запасов в начале зимы приведет к росту цен". Это, в свою очередь, будет стимулировать перенаправление партий СПГ из Азии в Европу.

Энергетическая безопасность Европы – последние новости

Усилия Евросоюза по сокращению зависимости от российской нефти и газа пока не дают желаемых результатов. Благодаря санкциям против морских поставок российской нефти ЕС почти полностью отказался от импорта российской сырой нефти. Доля российского газа в общем объеме импорта газа в ЕС в сентябре составила около 12%. В то же время Европа испытывает трудности с пополнением газовых хранилищ в преддверии зимы, поскольку война в Иране ограничивает мировые поставки газа.

Напомним, недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге сообщила, что ЕС намерен полностью отказаться от импорта российского газа к концу 2027 года.

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