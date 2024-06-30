В результате российских обстрелов энергосистемы было уничтожено 80% тепловой генерации и 40% мощностей гидроэлектростанций.

Об этом говорится в отчете Международного Валютного Фонда.

"Несколько тепловых и гидроэлектростанций полностью разрушены в Киевской, Харьковской и Запорожской областях, другие ТЭС и ГЭС также получили различной степени повреждения. Всего количество разрушенных мощностей оценено в более 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС", - говорится в нем.

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Отмечается, что в целом Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

В МВФ отметили, что энергетические компании будут покрывать полученные в результате обстрелов убытки собственными средствами, а также с помощью донорской поддержки.

Напомним, по оценке Киевской школы экономики, убытки и потери в энергетике в результате вторжения рф превышают 56 млрд долларов.