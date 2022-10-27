По прогнозам IEA, к 2030 году Россия лишится около 1 трлн долларов доходов, которые приносил экспорт природных ресурсов.

Война против Украины навсегда лишила Российскую Федерацию статуса ведущей энергетической державы, а также приблизила закат "золотого газового века" и ускорила переход мира на возобновляемые источники энергии.

Об этом говорится в годовом прогнозе Международного энергетического агентства (IEA).

"До 24 февраля Россия была первым в мире экспортером ископаемых энергоресурсов. Но Россия потеряла своего самого важного клиента и рынок – Европу. России будет очень сложно компенсировать потерю европейского рынка. Сложно и экономически, и технологически, и политически. Поэтому добыча и экспорт нефти и газа из России в ближайшие годы будут снижаться. Россия будет играть намного меньшую роль в мировой энергетике", – заявил на брифинге глава IEA Фатих Бироль.

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По прогнозам IEA, к 2030 году Россия лишится около 1 трлн долларов доходов, которые приносил экспорт природных ресурсов.

Кроме того, российский экспорт ископаемого топлива уже никогда не вернется на уровень 2021 года. При этом, переориентировать рынок на Азию России будет непросто. Особенно это касается природного газа.

"Некоторые думают, что где Европа проиграет, там Китай выиграет. Не все так просто. Помимо инфраструктурных ограничений, Китай тоже меняется, и рост спроса на газ в Китае будет намного скромнее того, что было до сих пор. Поэтому мы не видим в Китае спроса на еще один крупный газопровод из России, помимо "Силы Сибири", – отметил Бироль.

Эксперты IEA также уверены, что вторжение России в Украину, которое повлекло за собой резкое сокращение спроса на российские энергоресурсы в Европе, ускорит "зеленую революцию" в энергетической сфере.

"В результате вторжения России в Украину мировая энергетика стремительно меняется у нас на глазах. Меняется не на время, а на десятилетия. Меры, принимаемые властями во всем мире в ответ на кризис, обещают исторический, решительный поворот к более чистой, доступной и безопасной энергосистеме будущего", – добавил Бироль.

Помимо этого, в отчете IEA отметили, что будет снижаться и потребление угля. В свою очередь, спрос на природный газ стабилизируется к концу десятилетия, а переход на электромобили приведет к тому, что спрос на нефть начнет сокращаться в середине 2030-х.

Отказ от российских энергоресурсов: что известно

После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года все больше мировых стран стали отказываться от российских энергоресурсов.

В конце октября 2022 года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон заявил, что Евросоюз окончательно стал независимым от поставок природного газа из Российской Федерации. По словам Бретона, РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в связи с чем ЕС приобрел 155 млрд кубометров из других источников.

При этом, в начале сентября года исследование финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) показало, что Россия все еще получает рекордные доходы от продажи энергоресурсов, которые значительно превышают ее расходы на войну против Украины.

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