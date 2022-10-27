Эксперты отметили, что президент России не заинтересован в переговорах с Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин не отказался от своих целей войны в Украине. Риторика лидера РФ не совместима с процессом мирных переговоров.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны

По мнению аналитиков, Путин во время встречи с представителями спецслужб СНГ делал пропагандистские заявления.

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"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - говорится в сообщении.

При этом высказывания президента РФ поддержал спикер государственной думы Вячеслав Володин, который заявил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США". Эксперты указали, что подобные заявления несовместимы с какими-либо переговорами на равноправной основе.

"Кремль все еще стремится к военной победе в Украине и смене власти в Киеве, что повлияло бы на переориентацию Украины от Запада. Это также указывает на то, что цели Путина выходят за пределы территории, которую он пытался аннексировать", - подытожили аналитики.

Агрессия России против Украины - что известно

В 2014 году Российская Федерация захватила украинский полуостров Крым и отдельные раойны Донецкой и Луганской областей, где создала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля 2022 года Россия пошла на полномасштабное вторжение в Украину, якобы для "денацификации" и "демилитаризации". При этом российские военные напали на мирных украинцев. Оккупанты смогли захватить часть Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ пошли в контрнаступление в конце лета и уже освободили почти всю Харьковскую область.

В конце сентября боевики "ЛДНР" и оккупаны в Херсонской и Запорожской областей провели фейковые референдумы о "вхождении" в состав Российской Федерации. 5 октября Путин утвердил ратификацию "договоров" о принятии "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Кроме того, все это время президент России делал пропагандистские заявления отосительно Украины. В последний раз он заявил, что Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием. Страна стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, а США используют Украину, как таран против России.

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