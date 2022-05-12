Русские угрожали Финляндии "ответными мерами" в случае вступления страны в НАТО.

Финские СМИ узнали о готовящейся Россией "мести" за вступление страны в НАТО.

Об этом пишет газета Iltalehti.

По данным издания, Москва уже в пятницу может перекрыть стране поставки газа, ключевые политики уже предупреждены "ответными мерами" РФ.

Официально правительство Финляндии пока это не комментирует. Если подачу голубого топлива прекратят, это вызовет серьезные проблемы для некоторой промышленности и производства продуктов питания, объясняет СМИ.

Финские власти допускали, что Россия может прекратить поставки топлива 23 мая, потому что тогда придет время оплачивать следующие счета за газ.

Финляндия была в числе стран, отказавшихся платить русским за газ в рублях.

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии посетив обе нордические страны.

Кроме того, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

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