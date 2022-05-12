По словам Йенса Столтенберга, членство страны в Альянсе укрепит как ее безопасность, так и всю организацию в целом.

Финляндию тепло встретят в НАТО, а ее вступление будет гладким и быстрым. Если государство присоединится к Альянсу, то это усилит его безопасность, а также всю организацию в целом.

Как передает портал Anadolu Agency, такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, и процесс вступления будет гладким и быстрым. Финляндия — один из ближайших партнеров НАТО, [представитель] зрелой демократии, член Европейского Союза и важный вклад в евроатлантическую безопасность", — сообщил Столтенберг.

По мнению генерального секретаря Альянса, "членство страны в НАТО укрепит как НАТО, так и безопасность Финляндии". Своими высказываниями генсек поприветствовал сегодняшние заявления президента Финляндии Саули Ниинистьо и премьер-министра Санны Марин. Они официально сообщили, что поддерживают вступление собственного государства в НАТО.

Напомним, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

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