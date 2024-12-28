Словакия импортирует через Украину 19% электроэнергии.

Доля Словакии в импорте электроэнергии в Украину составляет около 19%. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он поручил чиновникам "делать вместе с Еврокомиссией, вместе со всеми нашими партнерами в Европе все, чтобы сохранить стабильность объединенной европейской энергосистемы и европейских энергетических правил".

"Что бы там Путин ни сказал Фицо, когда тот был в Кремле, но европейские правила должны быть сильнее, чем связи того или иного персонажа с Москвой", - подчеркнул президент Украины.

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Энергетический "кризис" между Словакией и Украиной

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины. По его словам, только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайную поставку электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо грубо ответил Зеленскому на решение остановить транзит российского газа по территории Украины. В частности, он пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

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