В ноябре 2024 года импорт электроэнергии составил около 165 тысяч МВт-ч, что на 9% меньше по сравнению с октябрем.

Украина продолжает уменьшать объемы импорта электроэнергии, несмотря на рост потребления и применение ограничений для потребителей. Об этом сообщила аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова.

По ее словам, в ноябре 2024 года импорт электроэнергии составил около 165 тысяч МВт-ч, что на 9% меньше по сравнению с октябрем.

"В часы "вечернего пика", когда потребление в энергосистеме самое высокое, импорт в среднем достигал лишь 27% от общих технических возможностей", - отметила Орлова.

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Эксперт пояснила, что главным препятствием для увеличения импорта электроэнергии стала более низкая предельная цена на украинском рынке. Хотя регулятор инициировал процедуру изменения прайс-кепов с декабря 2024 года, фактически такое решение не было принято.

"Сейчас рассматривается возможность изменения предельных цен уже с января 2025 года", - отметила Дарья Орлова.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.