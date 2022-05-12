Как РФ останавливает транзит в Европу через Украину и ворует газ

Осознавая неизбежный проигрыш на полях битв с украинской армией, Россия начала наносить удары по энергетике Украины и Европы. Оккупанты разбомбили часть нашего магистрального газопровода, лишив европейцев трети поставляемого газа, а затем перешли к открытому воровству голубого топлива.

Понимая, что значительные военные успехи русским оккупантам в Украине не светят, власти России активизировали свои козни на энергетическом фронте. Дикая орда снова принялась шантажировать цивилизованную Европу сокращением поставок энергоресурсов.

Газовая дубинка Кремля - госкомпания "Газпром" сначала прекратила поставки голубого топлива в Польшу и Болгарию, пытаясь напугать европейцев. Когда мерзкий шантаж не сработал, поскольку эти страны оказались готовы отказаться от пропитанных кровью энергоресурсов, в ход пошли другие инструменты.

Более двух месяцев полномасштабной войны против нашей страны транзит российского газа в Европу через отечественную газотранспортную систему продолжался без сбоев, несмотря на активные боевые действия и временную оккупацию части украинской территории. В отличие от газораспределительных сетей, которые российские захватчики бомбили вместе с украинскими домами и мирными жителями, магистральные газопроводы оставались относительно целыми.

Ситуация изменилась в последние дни. В первую декаду мая во время очередного штурма городов Луганской области российская орда нанесла удар по магистральному газопроводу. Для предотвращения более серьезной аварии станцию перекрыли. Северодонецк остался полностью без газоснабжения, а жители Европы потеряли значительную часть поставляемого российского газа.

"Украина вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории - через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу", - сообщили в госкомпания "Оператор ГТС Украины".

В компании заявили, что наступили форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через газоизмерительную станцию ​​"Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию ​​"Новопсков".

К слову, "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа - до 32,6 миллионов кубометров в сутки из РФ в Европу. Всего контракт с "Газпромом" предусматривает суточную прокачку больше 109 миллионов кубометров газа.

Русские воруют газ

Диспетчеры украинского оператора ГТС зафиксировали самопроизвольное вмешательство со стороны Новопсковской промплощадки в транзитные потоки газа по магистральному газопроводу "Союз" путем открытия крана-перемычки. Русские оккупанты начали воровать голубое топливо.

"Был зафиксирован несанкционированный отбор транзитного газа из магистрального российского газопровода "Союз" в газопроводы на неконтролируемой Украиной территории Луганской и Донецкой областей. Фактически речь идет о воровстве газа и невозможности ОГТСУ нести ответственность за сохранение транзитных объемов", - сообщили в компании.

Таким образом, русские военнослужащие и следующие за ними марионетки, выполняя указ Кремля, остановили треть поставок газа в Европу и перенаправили его на оккупированные территории. Вот так, это государство террорист скатилось к тому, что следом за мелким воровством своих граждан на украинской земле перешло к санкционированному правительством воровству газа.

Конечно на фоне картинки русских солдат, выносящих из домов и дворов украинцев миксеры, стиральные машины, трусы и собачьи будки, газ уже не кажется чем-то безумным. Хотя для большинства россиян газ и трубы для его подачи - это непозволительная роскошь.

Энергетический эксперт Максим Белявский отмечает, что "Газпром" не может перенаправить европейский энергоресурс на газификацию отсталых регионов России, поскольку в повальной нищете и разрухе газовые трубы просто неуместны.

"Восемьдесят процентов жилого фонда в регионах в заброшенном и аварийном состоянии, следовательно, подведение природного газа к таким зданиям просто запрещено. Собственно, поэтому уровень газификации в аннексированной Карелии составляет семь процентов", - сказал он.

Газовый шантаж Европы

Умышленное перекрытие путинской Россией транзита газа в страны Евросоюза несет более серьезную угрозу, чем просто потеря части поставок. Россияне хотят любым способом дискредитировать украинскую газовую трубу в глаза европейцев, как ненадежный способ поставки газа.

Об этом свидетельствует заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, который после происшедшего по вине российской армии прекращения поставок через станцию в Луганской области, не краснея от стыда, сказал: "Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность ее газоснабжения".

Глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что российской компании "Газпром" было предложено перенести соответствующие объемы транзита на другую физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Переброска транзитного потока не требует от российской стороны никаких доплат и технических сложностей. И таким образом, Россия могла бы сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами.

Однако, ожидаемо, россияне отказались пускать газ по альтернативному маршруту.

"Газпром", несмотря на форс-мажор, продолжает упорно подавать номинации на точку входа "Сохрановка", хотя сами перекрыли там кран…Поэтому объем транзита через "Суджу" составляет всего 53 миллионов в сутки, хотя даже без каких-либо изменений в контракт "Газпром" имеет возможность транспортировать в ЕС 77,2 миллиона кубометров в сутки. Только нужно подать соответствующие заявки", - отметил Макогон.

Аналогичный успешный перенос мощностей из "Сохрановки" на "Суджу" уже происходил в октябре 2020 года в связи с плановыми ремонтами. Тогда транзит газа через точку входа "Суджа" составлял более 165 миллионов кубометров в сутки.

К слову, через точку входа "Суджа" проходит три газопровода суммарной мощностью 244 миллиона кубометров в сутки, что в полтора раза превышает мощность российского газопровода "Северный поток-1", проходящего по дну Балтийского моря.

Заплатить оккупантам все равно придется

Попытка РФ очернить Украину, как надежного транзитера газа, вне всякого сомнения, направлена на то, чтобы получить больше рычагов влияния на Европейский Союз.

Кремль пытается на корню задавить инициативу украинской и польской стороны, чтобы склонить Германию отказаться от использования "Северного потока-1" и заставить агрессора в большем объеме использовать ГТС Украины.

"Это одна из санкционных идей: вернуть украинской ГТС status-quo ante, который был до ввода в эксплуатацию "Северного потока-1" в 2011 году. То есть, чтобы эти 55 миллиардов кубометров снова ушли через нашу ГТС. Это было бы очень хорошим решением, но в первую очередь зависит от немцев", - сказал УНИАН президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Также не исключено, что российский кровавый диктатор Владимир Путин вновь попытается продавить воскрешение проекта "Северный поток-2", проходящего по дну Балтийского моря из России в Германию. Трубопровод должен был заработать еще в прошлом году, но европейцы не одобрили его сертификацию, а с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину его и вовсе "похоронили", назвав "куском металла на дне моря".

Ограничивая транзит своего газа в Европу, Россия добровольно лишает себя возможности зарабатывать, чего так активно пытается добиться наша страна и весь цивилизованный мир.

Однако, даже, если россияне окончательно заблокируют поставки голубого топлива по нашим магистральным газопроводам, то платить Украине за транзит, согласно контракту приблизительно 1,4 миллиарда долларов в год, им все равно придется.

"В 2019 году мы с Миллером (глава "Газпрома" - УНИАН) подписали транзитный контракт с положением "качай или платы". Поэтому подавать ли газ для транзита - это право "Газпрома" решать. А вот платить, даже если не подаешь газ, - это долг по контракту", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, если не будет оплаты, то "Нафтогазом" будет инициирован новый международный арбитраж, который с высокой вероятностью будет выигран нашей страной, как и предыдущий.

Кремль все еще сомневается в решительности европейцев отказаться от российского газа и ожидает, что на этом можно как-то спекулировать.

Военный провал Путина в Украине, который видит весь мир, делает действия страдающего психическим расстройством кремлевского затворника все более непредсказуемыми. Вероятность полного прекращения поставок российского голубого топлива в Европу достаточно высока, и европейцы сами об этом неоднократно заявляли.

Газовый шантаж России - привычное дело, но в этот раз объединенной Европой готовятся реальные контрмеры. Например, Болгария уже договорилась с США о покупке газа даже дешевле, чем у "Газпрома". Польша достроила Балтийскую трубу для поставок норвежского газа, ряд стран ожидает увеличения поставок из Алжира. Другие страны с развитой газодобычей ищут возможности расширения поставок топлива на привлекательный европейский рынок.

В ближайшие годы мы будем наблюдать активное сокращение Россией добычи собственного газа и консервацию месторождений, поскольку платить человеческими жизнями за энергоресурсы в цивилизованном мире нельзя. "Газовая лавочка" для мордора будет прикрываться. А с сокращением доходов неизменно будет уменьшаться и агрессивность дикой орды.