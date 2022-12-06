Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продолжались весь вечер и всю ночь.

Стало известно о ситуации с отоплением и водоснабжением в Одессе и области после ракетной атаки РФ. Сейчас большая часть города и Одесского района подключены к водоснабжению. Кроме этого, в Одессе возобновили работу все районные котельные, которые были обесточены из-за вражеского ракетного удара.

На брифинге пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что 5 декабря из-за вражеского удара без света, воды и теплоснабжения остались Одесса и большинство территориальных громад Одесского района. Кроме попаданий в объекты критической инфраструктуры, было повреждено несколько жилых зданий.

"Ремонтные работы продолжались весь вечер и всю ночь. Подавляющее количество абонентов Одессы и Одесского района сейчас подключены к водоснабжению. Постепенно электроэнергия подается соответствующим микрорайонам. Восстановлено теплоснабжение более чем в 5 тыс. жилых домов. Сейчас также работают квартальные котельные и Одесская ТЭЦ", - сказал Братчук.

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Он добавил, что сейчас есть микрорайоны, куда осуществляется подвоз воды. Также 5 декабря были спасены люди, которые во время обстрелов застряли в лифтах многоэтажек.

В пресс-службе мэрии Одессы также сообщили, что все 11 районных котельных уже перезапущены, работают и подают тепло в дома одесситов.

"Из 146 малых котельных работают 12. Все остальные остаются пока без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все городские больницы и родильные дома на сегодняшний день обеспечены электроэнергией, водой и теплом.

"Сейчас водоснабжение восстановлено во всех районах города. Оперативный штаб и коммунальные службы работают круглосуточно и своевременно реагируют на все вызовы", - утверждают в мэрии.

Ракетная атака 5 декабря: "прилеты" в Одесской области

5 декабря Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине. Рашисты атаковали несколько областей, среди которых оказались и Одесская область. В Одессе и области раздались взрывы, после чего исчезли свет и вода.

Впоследствии стало известно, что рашисты повредили два инфраструктурных объекта Одесщины, есть раненые. Вечером УНИАН также сообщал, что по всей Украине были введены аварийные отключения электроэнергии.

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