Аварийные ограничения энергоснабжения будут действовать, пока эти энергоблоки будут набирать мощь, отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Вследствие сегодняшней массированной ракетной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру, в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире информационного телемарафона, информируя о ситуации в энергосистеме Украины после массированных вражеских атак. Он добавил, что ближайшие дни аварийные отключения будут по всей Украине.

"Атака вызвала довольно значительные повреждения как для электростанций, так и для наших подстанций, что является частью магистральной сети. Аварийные ограничения энергоснабжения будут, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощь", - сказал он.

Видео дня

В то же время Кудрицкий отметил, что это стандартный технологический процесс, который происходил уже не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе.

"После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем постепенно возвращаться к нормальному функционированию, насколько это сейчас возможно в этих условиях", - сказал он.

Кудрицкий добавил, что в ближайшие дни аварийные отключения будут по всей Украине.

Обстрел Украины 5 декабря

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты совершили восьмую массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам противовоздушной обороны удалось сбить более 60 из более 70 ракет.

Известно, что ракеты попали в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Кроме того, одна из российских ракет упала в Молдове, в стране начались проблемы с энергоснабжением.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что на вечер больше всего отключений в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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