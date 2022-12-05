В "Укрэнерго" заявили, что энергосистема Украины сохранила целостность, ситуация сложная, но контролируемая.

Во всех областях Украины после ракетной атаки России в понедельник, 5 декабря, введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", сейчас ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

"Сегодня состоялась восьмая массированная ракетная атака страны-террориста на наши энергетические объекты... сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность, и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы", – информируют в компании.

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Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами из облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в Одесской и других областях.

Диспетчеры и инженеры "Укрэнерго" работают над заживлением пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже осуществляется подключение потребителей.

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", – заявили в компании.

Согласно сообщению, в первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

Ситуация с электроснабжением в Украине

Глава правительства Денис Шмыгаль подтвердил попадание ракет в объекты энергетической инфраструктуры в трех областях Украины. Были "прилеты" в энергоообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Из-за ракетного обстрела на Николаевщине все 10 очередей графика стабилизационных отключений отключены от поставок электроэнергии.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), приняла решение, которое делает невозможным начисление за неиспользованную электроэнергию бытовым потребителям.

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