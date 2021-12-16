За это проголосовали 344 народных депутата.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым должна обеспечиваться прозрачность в добывающих отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности в добывающих отраслях" (№3790) проголосовали 344 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает внедрить отчеты в том числе и по суммам платежей за выбросы двуокиси углерода. Сведения о среднесписочной численности работников теперь должны подаваться с определением количества работников каждой пола.

Также, законопроектом уточняется круг субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в добывающих отраслях и должны отчитываться по установленным правилам (перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, деятельность с которыми будет подлежать отчетности). Также он уточняет порядок избрания независимого администратора и его полномочия и регулирует вопросы ответственности компаний, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, за представление недостоверной информации.

Продление моратория:

14 декабря Верховная Рада продлила на два года – до 1 января 2024 года – срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложения арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

Автор: Дмитрий Шварц