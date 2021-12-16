Законопроект в первом чтении поддержали 300 нардепов.

В четверг, 16 декабря, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект №5110 о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Им предусматривается изменения в 161 статью УК и введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до 5 лет за проявление антисемитизма.

В формулировку "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства" в абзаце первом части первой статьи 161 Проектом предлагается внести дополнение - "проявления антисемитизма". Законопроект в первом чтении поддержали 300 народных депутатов Украины.

Читайте такжеАнтисемитизм в Украине запрещен: Зеленский подписал законНапомним, пукт 1 статьи 161 УК предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Автором законопроекта выступил Максим Бужанский, народный депутат из фракции "Слуга народа", а соавторами выступили ещё 48 народных депутатов Украины.

Автор: Виолетта Орлова